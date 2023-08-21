Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря, до ворожого підводного човна приєднався малий ракетний корабель, кількість "Калібрів" збільшено до 12, повідомляють Сили оборони Півдня.

"Ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість "Калібрів" збільшено до 12", - йдеться в телеграм-каналі вранці в понеділок.

У відомстві наголосили, що рівень ракетної загрози дуже високий.

У Силах оборони закликали також оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.