Події

08:42 21.08.2023

Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

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Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря, до ворожого підводного човна приєднався малий ракетний корабель, кількість "Калібрів" збільшено до 12, повідомляють Сили оборони Півдня.

"Ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість "Калібрів" збільшено до 12", - йдеться в телеграм-каналі вранці в понеділок.

У відомстві наголосили, що рівень ракетної загрози дуже високий.

У Силах оборони закликали також оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Теги: #рф #південь #ракетоносії

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