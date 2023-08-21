Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів, 19 артсистем, 5 БПЛА, 14 бронемашин, 12 танків, 2 РСЗВ, а також 16 одиниць авто і спецтехніки, повідомили в Генштабі Збройних сил України в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано, танків - 4358 (+12) од, бойових броньованих машин - 8449 (+14) од, артилерійських систем - 5264 (+19) од, РСЗВ - 719 (+2) од, засобів ППО - 489 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4309 (+5), крилаті ракети - 1406 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7692 (+12) од, спеціальна техніка - 794 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.