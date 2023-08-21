Зеленський подякував партнерам України за винищувачі F16

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем'єр-міністрам Нідерландів Марку Рютте, Данії Метте Фредеріксен, а також президенту США Джо Байдену за надання українській армії винищувачів F16.

"Потужний і дуже корисний день. Дякую Марку Рютте, усій його команді та всьому народу Нідерландів за рішення про F16 для України. 42 чудових бойових літаки будуть у наших воїнів. Дякую Метте Фредеріксен і всій Данії, кожному і кожній, хто серцем з Україною за абсолютно конкретну підтримку: 19 літаків, розширення тренувальної місії, сильний алгоритм роботи з партнерами", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Також Зеленський подякував Байдену, обом партіям Конгресу та американському народові "за підтримку й незмінно позитивні кроки для авіаційної коаліції та нашої спільної свободи".