Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область
Упродовж 20 серпня російські окупанти здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 56 вибухів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
По Великописарівській громаді ворог здійснив гранатометний (ЗПГ-9) обстріл (4 вибухи).
У Білопільській громаді були гранатометні обстріли (17 вибухів).
По Есманській громаді росіяни стріляли зі ствольної артилерії (2 вибухи) та мінометів (9 вибухів).
На територію Свеської громади ворог скинув 2 міни.
У Краснопільській громаді були артилерійські (6 вибухів) та мінометні (3 вибухи) обстріли.
По Хотинській громаді ворог бив із мінометів (3 вибухи). Крім того, здійснено авіаудар – з вертольота випущено 4 некеровані авіаційні ракети НАР.
У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).
Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань громадянської інфраструктури.