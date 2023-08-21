Президент Молдови засудила ракетний обстріл РФ Чернігова

Президент Молдови Майя Санду рішуче засудила ракетний обстріл РФ по Чернігову, закликавши, що "ця агресія проти цивільних осіб не має залишатися безкарною".

"Я рішуче засуджую ракетний удар Росії по Чернігову сьогодні. Загинули безневинні люди, багато поранених - мої думки з жертвами та їхніми сім'ями", - написала вона у мікроблозі Твіттер.

Санду зазначила, що "така кричуща агресія проти цивільних осіб не повинна залишатися безкарною".

"Росія має відповісти за свої звірства в Україні", - наголосила молдавський лідер.