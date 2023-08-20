Події

21:06 20.08.2023

Прокуратура розпочала досудові розслідування щодо ворожих обстрілів Куп'янська

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Прокуратура розпочала досудові розслідування щодо ворожих обстрілів Куп'янська

У неділю, 20 серпня, російські війська здійснили артилерійський обстріл Куп'янська, внаслідок чого поранень зазнало п'ятеро людей і один цивільний загинув, прокуратура почала розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Куп'янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст.438 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора ввечері в неділю.

Як повідомляється, вранці 20 серпня ворог здійснив артилерійський обстріл Куп'янська. Отримав поранення 45-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні, чоловік перебуває у важкому стані. Пошкоджено житлові будинки, два автомобілі, гаражі та будівлю підприємства.

Близько 13:20 російські військові знову завдали ударів артилерією по центру м. Куп'янськ: поранені троє цивільних чоловіків, серед яких фельдшер екстреної медичної допомоги, та 20-річна дівчина.

Пошкоджено будівлю пошти, газопровід, навчальний заклад. Згоріло п'ять приватних автомобілів.

А о 16:30 стався повторний ворожий обстріл Куп'янська - поранено поліцейського.

У прокуратурі зазначили, що дані щодо постраждалих під час обстрілу Куп'янська уточнюються.

Також 20 серпня близько 9:40 окупанти обстріляли м. Вовчанськ. Загинув 70-річний цивільний чоловік.

 

 

 

Теги: #рф #прокуратура #обстріли

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