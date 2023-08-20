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19:28 20.08.2023

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

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Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання західних винищувачів F-16, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Всю інфраструктуру повинні будемо підготувати. Готуємо. Будемо разом працювати з іншими партнерами, щоб цей успіх для українського повітряного світу став ще більшим. Так важлива підтримка Данії, Нідерландів, так важлива можливість такої кількості літаків, які захищатимуть Україну і наших людей", - сказав Зеленський на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен у неділю.

Він також назвав майбутню передачу Україні Данією та Нідерландами винищувачів F-16 "потужним, проривним договором".

"Це дуже потужна підтримка для нас. Уже починаються тренувальні місії. Ми разом сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями, які навчаються і будуть тут працювати з F-16. Я був щасливий почути добрі слова про наших воїнів від колег... Дуже важливий сигнал, який пролунав сьогодні, що всі робитимуть усе, щоб щойно буде можливість отримати їх, ми їх отримаємо", - сказав він.

За словами президента, він також обговорив із Фредеріксен розширення тренувальних місій для українських пілотів і посилення можливостей для воїнів на полі бою.

"Ми працюємо над посиленням наших можливостей не лише на землі, а й на морі, в обороні наших українських портів для глобальної продовольчої безпеки", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #президент #інфраструктура #авіація

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