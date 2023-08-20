Резніков анонсував зустріч у форматі Рамштайн 17-24 вересня

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував чергову, 15-ту зустріч у форматі Рамштайн, вона відбудеться з 17 до 24 вересня очно.

"Вона відбудеться з 17 по 24 вересня офлайн", - сказав Резніков в інтерв'ю журналістці Андріані Кучер.

За його словами, пріоритетними на зустрічі будуть питання надання систем протиповітряної оборони, зокрема авіації.

"Пріоритетом номер один є протиповітряна оборона, з усіма її складовими... плюс авіація, як частина ППО. Друге, це артилерія та амуніція, боєприпаси. Третя річ, це, як я кажу, "сталевий кулак", бронетехніка, всіх видів... і всі види запчастин до неї... Ну, і природно, підготовка наших військовослужбовців, оновлення бригад, формування нових бригад", - розповів Резніков.

Раніше в інтерв'ю міністр зазначив, що в жодному разі не можна говорити про зниження важливості зустрічей у форматі Рамштайн. "Чому буде важливий Рамштайн, який пройде восени? Тому що ми будемо комунікувати своє бачення майбутнього і на наступні роки", - зазначив Резніков.