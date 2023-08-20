Унаслідок атаки безпілотника в с.Новоберислав Херсонської області загинула людина

Мирний житель с. Новоберислав Бериславського району Херсонської області загинув у неділю внаслідок атаки випущеного російськими окупантами безпілотника, повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухових пристрої на людину, яка йшла вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель помер на місці", - написав Прокудін у телеграм-каналі.