Події

18:53 20.08.2023

Унаслідок атаки безпілотника в с.Новоберислав Херсонської області загинула людина

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Мирний житель с. Новоберислав Бериславського району Херсонської області загинув у неділю внаслідок атаки випущеного російськими окупантами безпілотника, повідомив голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухових пристрої на людину, яка йшла вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель помер на місці", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Теги: #херсонська_область

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