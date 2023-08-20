Події

16:02 20.08.2023

Вибух на території експертно-криміналістичного центру під Києвом забрав життя 4 співробітників МВС

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Вибух на території експертно-криміналістичного центру під Києвом забрав життя 4 співробітників МВС

Четверо співробітників Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС загинули внаслідок вибуху на території експертно-криміналістичного центру МВС у с.Петропавлівська Борщагівка Київської області під Києвом у суботу.

Про це в коментарі "Суспільному" в неділю повідомила речник поліції Київської області Ірина Прянишникова.

Як повідомлялося, у суботу, 19 серпня, приблизно о 10:00 у Києві, в районі Кільцевої автодороги пролунала серія вибухів, унаслідок яких виникла пожежа.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що вибухи і пожежа сталися в складському приміщенні експертно-криміналістичного центру МВС. Пожежу було локалізовано близько полудня в суботу.

За повідомленням міністра, причиною вибуху стала детонація вибухонебезпечних речовин.

 

Теги: #склад #вибух #мвс

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