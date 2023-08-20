Події

15:12 20.08.2023

Унаслідок недільних артобстрілів Куп'янська поранено 11 осіб - Синєгубов

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Унаслідок недільних артобстрілів Куп'янська поранено 11 осіб - Синєгубов

Одинадцять жителів м. Куп'янськ Харківської області постраждали внаслідок обстрілу міста російськими окупантами в неділю, зокрема й фельдшер екстреної медичної допомоги, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, внаслідок влучання в житлову частину міста поранено 10 осіб. Медики надають усю необхідну допомогу. Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. Пошкоджено нежитлові будівлі, автомобілі. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії", - написав Синєгубов у телеграм-каналі в неділю.

За його словами, окупанти обстрілювали Куп'янськ цілий день.

Теги: #обстріл #купянськ

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