У Києві обмежується рух вантажного транспорту у зв'язку зі спекою

На території Києва та на в'їзді в місто запроваджено обмеження на пересування вантажного транспорту, повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва в неділю вранці.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюється на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн і стосується як в'їзду до Києва, так і пересування містом", - зазначено в повідомленні.

У поліції наголосили, що час дії обмеження може змінюватися відповідно до температурного режиму і закликали стежити за оперативною інформацією на їхньому Telegram-каналі.

"Нагадуємо, що головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту в спекотну погоду", - зазначили у службі.