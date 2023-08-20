Події

10:45 20.08.2023

Новий посол Франції Вейсьєр прибув в Україну

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Новий посол Франції Вейсьєр прибув в Україну

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр розпочав дипломатичну місію в Україні.

"Моя місія як призначеного посла в Україні починається. Я усвідомлюю, наскільки мені пощастило, що на мене покладено таку делікатну місію в той час, коли країна гідно протистоїть російській агресії, і усвідомлюю величезну відповідальність, яка з нею пов'язана", - написав Вейсьєр у Twitter.

Його попередник Етьєн де Понсен побажав наступнику "успіхів у чудовій, захопливій і важливій місії на чолі посольства Франції в Україні".

"Естафета солідарності і дружби Франції та України вже передана і перебуває у ваших надійних руках. Із найкращими побажаннями", - написав Понсен у Twitter.

Теги: #україна #посол_франції

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