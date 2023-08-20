Події

10:38 20.08.2023

Окупанти 8 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено будинок побуту

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Окупанти 8 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено будинок побуту

Російські окупанти вісім разів обстріляли прикордонні території Сумської області, пролунало 24 вибухи, противник використовував різні види озброєння, унаслідок однієї з атак пошкоджено будинок побуту в Середино-Буді Шосткинського району, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Шосткинський район: Кучерівка - один приход, імовірно міномет 82 мм, Товстодубове - два приходи, імовірно ствольна артилерія, Зноб-Трубчевська - три приходи, імовірно міномет 120 мм, Старикове - 10 приходів, імовірно міномет 120 мм, Середина-Буда - один приход, імовірно дрон-камікадзе. Унаслідок обстрілу пошкоджено будинок побуту", - йдеться в повідомленні в Telegram у неділю вранці.

Крім того, два приходи припали на Улицю і п'ять - на Нововасилівку, в обох випадках припускають, що противник атакував із міномета 120 мм.

За інформацією ОК "Північ", загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Теги: #обстріли #сумська_область

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