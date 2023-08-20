Події

10:08 20.08.2023

ЗСУ атакували безпілотниками авіабазу Сольці, пошкодивши стратегічні літаки противника - ISW

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ЗСУ атакували безпілотниками авіабазу Сольці, пошкодивши стратегічні літаки противника - ISW

Українські сили в суботу, 19 серпня, атакували безпілотниками авіабазу Сольці в Новгородській області, внаслідок чого пошкоджено стратегічну авіацію росіян, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, ISW, посилаючись на Міністерство оборони Росії та інші джерела, інформує, що окупанти збили український безпілотник зі стрілецької зброї, унаслідок чого виникла пожежа і було пошкоджено один літак.

Проте інсайдер стверджував, що внаслідок пожежі було пошкоджено щонайменше два літаки. Він також уточнив, що на авіабазі Сольці базувалася невстановлена кількість дальніх надзвукових бомбардувальників Ту-22М3.

Як пишуть аналітики з посиланням на російське джерело, противник перекинув уцілілий літак на авіабазу Оленья в Мурманській області.

Теги: #зсу #бпла #isw

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