У результаті ранкового обстрілу Куп'янська важко поранено мирного жителя

Російські окупаційні війська близько 7:00 у неділю обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Важке поранення отримав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що за минулу добу ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Зокрема, у Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м'ясокомбінату. У Кругляківці - виникла пожежа на території лісництва. У Козачій Лопані пошкоджено чотири приватні будинки, у Чернещині - будівлю агропідприємства, в Олександрівці - значно пошкоджено складські приміщення та господарські будівлі цивільних підприємств. Унаслідок артилерійських обстрілів Вільчі пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садка, пансіонату, пекарні та церкви.