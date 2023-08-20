Унаслідок ракетного удару по Чернігову по меддопомогу звернулися 148 осіб, пошкоджено понад 60 будинків

Унаслідок російського удару балістичною ракетою по центру Чернігова в суботу, 19 серпня, по медичну допомогу звернулися 148 осіб, 15 було прооперовано, пошкоджено понад 60 будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" в неділю вранці.

"Ворог учора забрав життя сімох людей і ще 148 осіб звернулися по медичну допомогу або були доставлені поранені до лікарень. Станом на 6:20 у лікарнях міста Чернігова залишається 41 особа. Їм надається вся необхідна медична допомога, 15 осіб було прооперовано", - поінформував Чаус.

За його словами, роботи з очищення міста тривають, на місці працюють комунальні служби, проходить обстеження всіх житлових будинків і установ, щоб оцінити розмір завданих збитків.

"Пошкоджень зазнали понад п'ятсот помешкань, це 60 плюс будинків, які перебували поруч із місцем, куди прилетіла ракета", - сказав він.

Чаус зазначив, що всі правоохоронці також долучені до роботи, як і комунальні, соціальні служби, водночас зазначивши, що сьогодні в лікарні працюватимуть психологи.