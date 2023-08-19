Події

20:31 19.08.2023

Зеленський на аудієнції у короля Швеції Карла XVI подякував країні за всебічну підтримку

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Зеленський на аудієнції у короля Швеції Карла XVI подякував країні за всебічну підтримку

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з королем Швеції Карлом XVI Густавом і королевою Сільвією, під час якої подякували країні за підтримку України.

"Вдячні Швеції за всебічну підтримку нашої держави в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це значний внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє", - написав Зеленський у суботу ввечері в телеграмі.

Водночас перша леді України також "подякувала (Швеції - ІФ-У) за послідовну принципову підтримку України та українців".

Вона зазначила, що вже 85 наших громадян пролікувалися або лікуються в цій країні, а 50 тисяч знайшли притулок від війни та соціальну підтримку.

"Особливо зворушливий жест Їхніх Величностей – вони з особистих коштів профінансували відновлення пошкодженої інфраструктури села Зміївка на Херсонщині, звільненого з-під російської окупації. Колись це було давнє шведське поселення Гаммальсвенскбю. Історія й сучасність, минуле та майбутнє зійшлися в наших спільних кольорах і принципах. Дякую, Швеціє!", - написала Зеленська.

 

 

Теги: #король #швеція #зеленський #аудієнція

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