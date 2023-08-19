У Чернігові внаслідок обстрілу по меддопомогу звернулися 140 осіб, 41 госпіталізовано

Унаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова в суботу, 19 серпня, поранення дістали 140 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні росіяни вбили 7 чернігівців. 140 звернулися за медичною допомогою, госпіталізовано 41 (станом на зараз)", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Він зазначив, що в драмтеатрі, по якому було завдано удару, проводилася зустріч представників бізнесу та волонтерської спільноти.

"Захід не передбачав залучення глядачів. Подібні заходи вже були в Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Як саме росіянам стало відомо про цей захід - зараз займаються правоохоронні органи", - наголосив він.

Очільник ОВА також уточнив, що за інформацією організаторів, після оголошення повітряної тривоги, всім учасникам було запропоновано пройти в укриття. Унаслідок російського удару постраждали також люди, які перебували в центрі міста, йшли з церкви, або просто проїжджали поруч.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу вранці завдали удару по драмтеатру в центрі Чернігова. Унаслідок влучання ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею.

Раніше повідомлялося про 136 постраждалих і 7 загиблих.

19-21 серпня оголошено в Чернігові днями жалоби.