За добу втрати окупантів на таврійському напрямку становили 233 особи

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби на таврійському напрямку виконали 1402 вогневі завдання, повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський у суботу ввечері.

"Втрати ворога вбитими і пораненими становили 233 особи (загиблі - 58, поранені - 175)", - написав він у телеграмі.

Крім того, він поінформував про знищення 17 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, один танк, три ББМ, шість артилерійських систем і мінометів, один БПЛА, шість одиниць автомобільної та п'ять спеціальної техніки", - зазначив Тарнавський.

До того ж, за добу ліквідовано три склади боєприпасів ворога.