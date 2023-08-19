Зеленський проведе найближчими днями переговори з партнерами про постачання літаків

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що разом із партнерами доб'ється "відповідного результату" в небі.

"Завтра також у мене будуть переговори і завтра, і післязавтра ще з кількома державами. Я впевнений, що ми разом із партнерами зробимо все і доб'ємося відповідного результату в небі. Щоб у росіян не було цієї переваги. Коли вони контролюють небо, на жаль, ви не можете швидко рухатися на землі. А нам це потрібно", - сказав він у суботу на пресконференції в Стокгольмі після переговорів із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

За словами Зеленського, "у небі в нас немає переваги. У нас прекрасні льотчики, багато героїв України, яких я нагороджував і, на жаль, чиї сім'ї іноді я нагороджував через те, що втрачали ми героїчних наших пілотів".

"У нас немає сучасних літаків. І реально шведський Grippen - це гордість вашої держави. І я вважаю, що такою гордістю прем'єр-міністр міг би поділитися з Україною", - сказав він.