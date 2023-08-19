Навчання загонів швидкого реагування ТЧХУ проходять у Київській області

Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) беруть участь у традиційних щорічних навчаннях.

"Сьогодні на навчаннях зібралося понад 90 найкращих волонтерів загонів швидкого реагування з усієї країни. Тут - волонтери з Херсона, які працюють під постійними обстрілами; є представники західних регіонів, які завжди готові вчасно реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію; волонтери з Вишгорода та Миколаєва, які врятували не одне життя під час евакуацій та ракетних обстрілів", - сказав президент Українського Червоного Хреста Микола Поліщук на відкритті навчань у Київській області.

Як повідомило ТЧХУ у Фейсбуці, волонтери протягом кількох днів обміняються досвідом, розберуть можливі надзвичайні ситуації для вдосконалення своїх навичок.

Згідно з інформацією на сайті ТЧХУ, програма навчань передбачає тренінги з мінної небезпеки від колег із Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Крім цього, партнери з Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця проведуть навчання на випадок хімічних, біологічних, радіаційних, ядерних загроз. Волонтери також відпрацюють один зі сценаріїв надзвичайної безпекової ситуації.

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну волонтери загонів швидкого реагування евакуювали понад 309 тисяч осіб із зон активних бойових дій і допомогли понад 354 тисячам жителів.