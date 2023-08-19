Події

14:32 19.08.2023

У Чернігові знайшли тіло ще однієї жінки, кількість загиблих зросла до 7, наразі госпіталізовано 25 осіб

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У Чернігові знайшли тіло ще однієї жінки, кількість загиблих зросла до 7, наразі госпіталізовано 25 осіб

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару РФ по центру Чернігова в суботу збільшилася до 7 осіб, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"У Чернігові знайшли тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до 7", - написав він у телеграм-каналі.

"По медичну допомогу звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських і 12 дітей. Госпіталізовано 25 осіб", - повідомив глава МВС.

Клименко також зазначив, що 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. "Дитина у важкому стані", - написав він.

Крім того, за інформацією глави МВС, на даху одного з будинків розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії.

Раніше повідомлялося про 6 загиблих, серед яких 6-річна дівчинка.

 

Теги: #жертви #мвс #чернігів

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