Події

12:40 19.08.2023

У районі Кільцевої дороги локалізовано пожежу на складському приміщенні експертно-криміналістичного центру МВС - Клименко

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У районі Кільцевої дороги локалізовано пожежу на складському приміщенні експертно-криміналістичного центру МВС - Клименко

На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на складському приміщенні в суботу локалізували пожежу, є постраждалі, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

"Інформація про причини уточнюється. Однозначно - не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Клименко поінформував, що пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників і 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва залучено до ліквідації вогню.

"Прохання до громадян з безпеки не наближатися до місця пожежі", - написав глава МВС.

 

Теги: #клименко #мвс

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