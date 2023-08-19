Ворог вдарив ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені - Зеленський

У Чернігові після удару РФ по центру міста в суботу вранці є загиблі й поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об'єднуємо весь світ. Російська ракета влучила прямо в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, поранені", - написав він у телеграм-каналі.

Президент висловив співчуття тим, хто втратив рідних.

"Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен", - запевнив він.

"Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія має програти в цій війні, щоб життя перемогло", - підсумував Зеленський.