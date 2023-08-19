Події

12:29 19.08.2023

Ворог обстріляв центр Чернігова, ймовірно, балістика

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Ворог обстріляв центр Чернігова, ймовірно, балістика

Російські військові в суботу опівдні обстріляли центр Чернігова, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракета. Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Суспільного" з посиланням на власних кореспондентів, унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

"У результаті обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі. Про це повідомляють наші кореспонденти з місця події", - пише "Суспільне".

 

 

Теги: #чернігів #обстріли

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