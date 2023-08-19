Ворог обстріляв центр Чернігова, ймовірно, балістика

Російські військові в суботу опівдні обстріляли центр Чернігова, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно, балістична ракета. Залишайтеся в укриттях. Деталі згодом", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Суспільного" з посиланням на власних кореспондентів, унаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

"У результаті обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі. Про це повідомляють наші кореспонденти з місця події", - пише "Суспільне".