Окупанти вдарили ракетами по Краматорську, пошкоджено заводський цех - МВС

Російські окупанти опівночі влучили двома ракетами по Краматорську (Донецька область), пошкоджено заводський цех, повідомило МВС України в телеграм-каналі.

"Крім того, протягом доби окупанти атакували 5 населених пунктів області, поранили 4 осіб", - зазначається в повідомленні.

З артилерії окупанти вдарили по Часовому Яру, поранили 4 мирних жителів. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирні будинки.

По Великій Новосілці окупанти били з "Градів". Населення не постраждало.