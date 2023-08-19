Події

11:35 19.08.2023

Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

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Глава СБУ розповів про два перші підриви Кримського мосту

Глава СБУ Василь Малюк повідомив, що вперше в жовтні 2022 року Кримський міст підірвали вибухівкою, яку сховали в плівці, щоб непомітно довезти 21 тонну в тротиловому еквіваленті до мосту.

Як повідомив Малюк в інтерв'ю журналу NV, для того щоб непомітно довезти 21 тонну вибухівки до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка.

Фото надали агентству ІФ-У джерела в СБУ

За його словами, співробітники СБУ спеціально підібрали таку товщину плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку.

Крім того, СБУ "обійшла" спеціальні глушилки на Кримському мосту, що збивають GPS-координати. Тож 8 жовтня 2022-го вантаж "плівки" злетів у повітря посередині мосту.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки росіян!", - поділився глава СБУ.

Малюк також зазначив, що в організації другої атаки на Кримський міст у липні 2023 року велику роль відіграв офіцер із позивним "Хантер". Він доклав багато зусиль для створення морських дронів, які й підірвали Кримський міст.

За словами глави СБУ, кількість вибухівки на дронах довели до 850 кг гексогену. Також модернізували систему управління безпілотниками, отримавши якісно новий зразок надводного "месника". За інформацією СБУ, це були дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе, зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС. Їхня конструкція передбачала три види управління та самознищення за потреби.

"Це було непередаване відчуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезна", - розповів Малюк, який особисто розробляв і контролював проведення цієї спецоперації.

Глава СБУ наголосив, що Кримський міст - це законна ціль для України, і що Женевські конвенції, які регламентують правила ведення воєн, не містять заборони на атаку такого роду об'єктів.

 

Теги: #сбу #крим #малюк

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