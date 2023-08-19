Укрзалізниця: Відкривається продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ - Хелм

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд №119/120 Київ - Хелм, перший рейс - 3 вересня.

"Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02)", - повідомила УЗ у телеграм-каналі в суботу.

"Зворотне відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Східня 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45", - поінформували в УЗ.

Перший рейс уже 3 вересня, квитки в додатку Укрзалізниці.