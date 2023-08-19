Події

07:50 19.08.2023

Росіяни вночі атакували Україну 17 безпілотниками, з них знищено 15

1 хв читати
Росіяни вночі атакували Україну 17 безпілотниками, з них знищено 15

Російські окупанти вночі атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА, з них силами протиповітряної оборони знищено 15, повідомили Повітряні сили ЗСУ в суботу вранці.

"У ніч на 19 серпня рашисти атакували з північного напрямку ударними БПЛА "Shahed-136/131". Загалом було випущено 17 ударних дронів із району Курська... Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала в північних і центральних, а також західних областях.

Крім того, йдеться в повідомленні, за минулу добу протиповітряній обороні вдалося знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів і один ударний типу "Ланцет".

Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

 

 

 

Теги: #втрати #ворог #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 18.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

19:50 17.08.2023
Українська авіація завдала семи ударів по місцях скупчення окупантів, збито два гелікоптери противника

Українська авіація завдала семи ударів по місцях скупчення окупантів, збито два гелікоптери противника

08:20 17.08.2023
ПС ЗСУ ліквідували ворожий вертоліт Ка-52 на бахмутському напрямку

ПС ЗСУ ліквідували ворожий вертоліт Ка-52 на бахмутському напрямку

07:58 16.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів, а також 24 артилерійські системи противника

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів, а також 24 артилерійські системи противника

08:14 15.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

08:11 15.08.2023
ППО ліквідувала 16 ракет, які вночі атакували Україну

ППО ліквідувала 16 ракет, які вночі атакували Україну

08:15 14.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

08:05 13.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів, а також 19 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів, а також 19 артилерійських систем противника

08:37 12.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 510 окупантів

08:01 11.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів і 18 БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів і 18 БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Напередодні Дня Незалежності наша команда працює особливо інтенсивно

Українські пілоти розпочнуть тренування на F-16 у Данії наприкінці цього місяця

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва на понад 9 млн грн

У Енергодарі в приміщенні окупаційної "поліції" зафіксовано вибух

США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім

ОСТАННЄ

ЗС України послаблюють оборону ворога, а захоплення Мелітополя - лише один із варіантів переривання шляхів сполучення армії РФ

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління та дві станції РЕБ противника

Сили оборони стримують противника на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 41 авіаційний удар

19 серпня: Яке сьогодні свято

Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем і ФРН

У США розробляють план з переміщення двох баз із Нігеру в інші країни

Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи - Байден

Лідери Японії, Південної Кореї та США: Ми єдині у своїй підтримці України

Окупанти за добу обстріляли 9 громад Сумської області, пошкоджено приватні будинки, АЗС, ЛЕП, склади агропідприємства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА