Росіяни вночі атакували Україну 17 безпілотниками, з них знищено 15

Російські окупанти вночі атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА, з них силами протиповітряної оборони знищено 15, повідомили Повітряні сили ЗСУ в суботу вранці.

"У ніч на 19 серпня рашисти атакували з північного напрямку ударними БПЛА "Shahed-136/131". Загалом було випущено 17 ударних дронів із району Курська... Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала в північних і центральних, а також західних областях.

Крім того, йдеться в повідомленні, за минулу добу протиповітряній обороні вдалося знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів і один ударний типу "Ланцет".

Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала понад 10 групових ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.