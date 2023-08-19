ЗС України послаблюють оборону ворога, а захоплення Мелітополя - лише один із варіантів переривання шляхів сполучення армії РФ

У ЗСУ є безліч варіантів перервати критично важливі російські наземні лінії зв'язку вздовж північного узбережжя Азовського моря, і захоплення Мелітополя - лише один із них, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді Інституту зазначається, що поки передчасно робити оцінки загального успіху українських контрнаступальних операцій, які йдуть за кількома напрямками і переслідують кілька різних цілей. За оцінками ISW, український контрнаступ буде являти собою затяжну, нелінійну низку операцій, які, ймовірно, триватимуть фазами різного темпу.

Зазначається, що "поточні бої, ймовірно, створюють більш сприятливі умови для більших значних операцій".

Також аналітики ISW вважають, що українські наступальні операції значно послаблюють оборону військ РФ, і що "загальне ослаблення російської оборонної лінії створює можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно оперативно значущим".

Зокрема, пише ISW, 18 серпня українські війська продовжили наступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися далі поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 серпня, показують, що українські війська утримують позиції в північно-східному Роботиному (10 км на південь від Оріхова), звідки, як раніше стверджували російські джерела, війська РФ вибили українські сили. Ці кадри підтверджують, що нещодавні українські успіхи в районі Роботиного, імовірно, були тактично значними, і ці успіхи, імовірно, відображають значне ослаблення російських сил, що обороняють цей район", - наголошується в огляді Інституту.

Крім того, пишуть аналітики ISW із посиланням на російські джерела, ЗСУ контролюють північну частину Роботиного і провели наступи на південь і південний схід від селища після того, як російські війська "тимчасово відступили", що дає змогу припустити подальше просування українських військ у цьому районі.