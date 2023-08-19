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02:19 19.08.2023

Лідери Японії, Південної Кореї та США: Ми єдині у своїй підтримці України

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Лідери Японії, Південної Кореї та США: Ми єдині у своїй підтримці України

У підсумковому комюніке тристороннього безпекового саміту за участю лідерів США, Південної Кореї та Японії, що завершився в Кемп-Девіді (США), підтверджується готовність цих країн і надалі підтримувати Україну, а також чинити тиск на Росію за допомогою санкцій.
"Ми єдині у своїй підтримці України. Ми підтверджуємо нашу готовність виступити разом з Україною проти неспровокованої і жорстокої агресивної війни Росії, що похитнула основи міжнародного порядку. Ми зобов'язуємося продовжувати надавати допомогу Україні, запроваджувати скоординовані та жорсткі санкції проти Росії і прискорити зниження залежності від російських енергоносіїв", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.
Учасники саміту також висловили думку, що "незмінним уроком цієї катастрофічної агресивної війни має стати тверда воля міжнародного співтовариства до дотримання принципів територіальної цілісності, суверенітету і мирного вирішення спорів".
"Ми підтверджуємо нашу точку зору, що відмова від цих основоположних принципів де б то не було становить загрозу для нашого регіону. Ми єдині у своєму намірі не допустити повторення подібних кричущих актів", -  йдеться в документі.

У п'ятницю, 18 серпня, президент США Джо Байден, президент Південної Кореї Юн Сок Єль і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зустрілися на першому тристоронньому саміті з питань безпеки. Учасники саміту домовилися про поглиблення військових та економічних зв'язків.

Теги: #сша #корея #україна #японія #допомога

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