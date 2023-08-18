Спецпрокуратура направила до суду звинувачення проти військовослужбовця, підозрюваного у передачі ворогові інформації про тероборону Києва



Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону закінчила досудове розслідування та направила до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця одного з військових ЗСУ за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), повідомляє прес-служба відомства.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи прихильником проросійських поглядів та ідей, підтримував збройну агресію Російської Федерації проти України. Діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України, він у березні та квітні 2023 року, використовуючи месенджер «Telegram», передав ворогові відомості про географічні координати та місця дислокації підрозділів територіальної оборони критичної інфраструктури у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалося співробітниками слідчого управління ГУ Служби безпеки України у Києві та Київській області.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі із конфіскацією майна", - пояснили у прес-службі Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону.