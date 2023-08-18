Події

21:30 18.08.2023

На таврійському напрямку за добу ліквідовано 64 окупанти та 20 одиниць техніки, зокрема вертоліт Ка-52

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На таврійському напрямку за добу ліквідовано 64 окупанти та 20 одиниць техніки, зокрема вертоліт Ка-52

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський інформував про ситуацію на південній ділянці фронту за минулу добу.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими становили 234 особи (загиблі - 64, поранені - 168, полонені - 7)", - написав він у своєму телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Він також повідомив, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1402 вогневі завдання, ліквідовано 20 одиниць військової техніки противника.

"Зокрема, 1 ударний вертоліт Ка-52, 1 танк, 6 артилерійських систем і мінометів, 1 БПЛА, 6 одиниць автомобільної та 5 спеціальної техніки", - написав Тарнавський.

"Також було знищено 3 склади боєприпасів", - додав він.

 

 

 

Теги: #тарнавський #таврійський_напрямок

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