За програмою "єВідновлення" затверджено допомогу майже на 770 млн грн

Українці подали 37 тис. заявок на отримання допомоги за програмою "єВідновлення", погоджено виплату на 768 млн грн для 9,3 тис. заявників, повідомила голова комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк (партія "Слуга народу") агентству "Інтерфакс-Україна".

"Серед лідерів за кількістю поданих заявок за держпрограмою "єВідновлення", що стосується ремонту житла, - Харківська, Київська, Миколаївська області. Станом на 17 серпня в Харківській області подано 13 837 заяв, Київській – 7 757, Миколаївській – 2 874, Херсонській – 2 767, Донецькій – 2 295", - повідомила Шуляк.

При цьому наголошується, що за типами об'єктів переважно зазначено квартири - 52,4% і будинки - 47,2%.

Серед областей із найбільш опрацьованими заявками - Харківська (4 101), Київська (2 837), Донецька (1 385), Дніпропетровська (651).

Список аутсайдерів очолює Луганська область, де подано 63 заявки і жодну з них не оброблено. Далі йде Черкаська область, де не опрацьовано жодної з поданих 50 заявок, Рівненська - жодної з шести і Закарпатська - жодної з трьох.

Що стосується повністю знищеного житла, то тут уже подано 1 870 заяв, 57,5% яких стосуються квартир, 41,4% - будинків.

"Серед лідерів за кількістю поданих заяв - Харківська область - 806, Київська - 573, Чернігівська - 143, Миколаївська - 112, Донецька - 83", - повідомила Шуляк.

За даними Мінцифри, у "Дії" зареєстровано 499,7 тис. інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване майно. При органах місцевого самоврядування (ОМС) створено 521 комісію для розгляду заяв, обстеження пошкодженого житла та ухвалення рішень про призначення допомоги.

"Кількість опрацьованих заяв комісіями загалом в Україні залишає бажати кращого. Роль ОМС на шляху відновлення дуже важлива. Сподіваємося, найближчим часом комісії активніше опрацьовуватимуть і задовольнятимуть заявки громадян, особливо в деокупованих регіонах", - наголосила Шуляк.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на купівлю будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюється на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований головою політичної партії "Слуга народу" Оленою Шуляк законопроєкт №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.