Події

18:38 18.08.2023

У Енергодарі в приміщенні окупаційної "поліції" зафіксовано вибух, є поранені серед керівництва

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У Енергодарі в приміщенні окупаційної "поліції" зафіксовано вибух, є поранені серед керівництва

У тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька обл.) стався вибух на нараді керівників окупаційної поліції, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"18 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі була призначена нарада керівників міської "поліції". Орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух. Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чувашська Республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні", - повідомляють у телеграм-каналі ГУР МО України.

Як уточнили в українській розвідці, "після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя було терміново викликано три реанімобіля. Вже звідти планується евакуація військовими гелікоптерами на територію РФ".

Будівля, крім того, що в ній розміщувалася "поліція", "використовувалась в якості помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи".

"На даний час район події заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежено. В місті повністю вимкнено мережу інтернет", - інформують у ГУР.

Теги: #вибух #енергодар #гур_міноборони

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