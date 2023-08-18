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17:30 18.08.2023

Із російського полону вдалося повернути вже 2 598 українців, робота з проведення наступних обмінів триває - ГУР

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Із російського полону вдалося повернути вже 2 598 українців, робота з проведення наступних обмінів триває - ГУР

Із російського полону в результаті 49 обмінів вдалося повернути вже 2 598 українських військовослужбовців і цивільних осіб, робота з проведення наступних обмінів триває, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Що стосується кількості тих, кого вдалося повернути. Справді безпрецедентна ситуація. Женевські конвенції напряму не передбачають обмінів під час активної фази воєнних дій, передбачають повернення військовополонених після завершення воєнних дій. Під час широкомасштабного вторгнення Україна повертає своїх захисників і захисниць. Наразі відбулося вже 48 обмінів і 2 598 осіб - полонених захисників і захисниць, а також цивільних осіб повернуто з російського полону", - сказав Юсов на брифінгу на тему "Поводження з полоненими військовослужбовцями країни-агресора в Україні" в п'ятницю.

Він зазначив, що у випадках із цивільними це навіть не можна назвати словом "полон", оскільки це просто незаконне тримання осіб, які не мали опинитися на території РФ.

"Це просто викрадання людей", - додав Юсов.

В українській розвідці наголосили, що робота й підготовка до здійснення наступних обмінів триває.

"Ми очікуємо й сподіваємося, що найближчим часом будуть чергові хороші новини для родин наших захисників і захисниць, але, звісно, роботи ще дуже багато", - сказав Юсов.

"Нещодавно так званий міністр оборони РФ Шойгу сказав дуже дивну річ, що одним із пріоритетних завдань "СВО" є повернення додому російських військовополонених. Це дуже цікава заява, яка докорінно відрізняється від усіх раніше озвучених агресором цілей загарбницької війни проти України. Але це заява, за якою мають слідувати не просто слова, а дії", - зазначив він.

У розвідці наголосили, що Україна готова повертати російських військовополонених до РФ.

"Звісно, повертаючи наших військовополонених захисників і захисниць, а також незаконно утримуваних цивільних. Україна готова це робити і робить", - додав Юсов.

Він зауважив, що саме РФ здебільшого блокує здійснення обмінів і не цікавиться долею більшості своїх військовополонених.

Теги: #міноборони #військовополонені #гур

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