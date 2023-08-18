У Миколаєві брат і сестра привласнили понад 1 млн грн благодійної допомоги - МВС

У Миколаєві брата й сестру викрито на привласненні понад 1 млн грн благодійної допомоги від іноземних фондів для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, інформують у МВС України.

"Родинний бізнес" організували 47-річний миколаївець і його 37-річна сестра. Фігуранти отримали більше мільйона гривень благодійної допомоги від іноземних фондів під приводом купівлі будівельних матеріалів нібито для ліквідації наслідків ракетних ударів в обласному центрі. В подальшому зловмисники використали кошти на власний розсуд", - ідеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі у п'ятницю.

Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Вирішується питання обрання фігурантам запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.