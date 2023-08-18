Події

15:30 18.08.2023

У Миколаєві брат і сестра привласнили понад 1 млн грн благодійної допомоги - МВС

1 хв читати

У Миколаєві брата й сестру викрито на привласненні понад 1 млн грн благодійної допомоги від іноземних фондів для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, інформують у МВС України.

"Родинний бізнес" організували 47-річний миколаївець і його 37-річна сестра. Фігуранти отримали більше мільйона гривень благодійної допомоги від іноземних фондів під приводом купівлі будівельних матеріалів нібито для ліквідації наслідків ракетних ударів в обласному центрі. В подальшому зловмисники використали кошти на власний розсуд", - ідеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі у п'ятницю.

Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Вирішується питання обрання фігурантам запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

 

Теги: #мвс #миколаїв #шахраї

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 15.08.2023
Очільник МВС повідомляє про трьох загиблих і 27 поранених унаслідок ворожого обстрілу в ніч на вівторок

Очільник МВС повідомляє про трьох загиблих і 27 поранених унаслідок ворожого обстрілу в ніч на вівторок

18:53 13.08.2023
Кількість постраждалих у результаті обстрілу Херсонщини збільшилася до 13 - МВС

Кількість постраждалих у результаті обстрілу Херсонщини збільшилася до 13 - МВС

15:54 06.08.2023
Пропозиція про заборону виїзду чоловікам за кордон після війни не є позицією МВС - заява

Пропозиція про заборону виїзду чоловікам за кордон після війни не є позицією МВС - заява

19:59 04.08.2023
МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

18:06 02.08.2023
Викрито організовану групу шахраїв, які під виглядом купівлі авто для ЗСУ привласнювала пожертви, - прокуратура

Викрито організовану групу шахраїв, які під виглядом купівлі авто для ЗСУ привласнювала пожертви, - прокуратура

15:10 01.08.2023
Іспит із практики водіння з 1 серпня можна складати необмежену кількість разів

Іспит із практики водіння з 1 серпня можна складати необмежену кількість разів

11:11 22.07.2023
Окупанти обстріляли Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено п'ять житлових багатоповерхівок, загинули мирні жителі - МВС

Окупанти обстріляли Краматорськ і Костянтинівку, пошкоджено п'ять житлових багатоповерхівок, загинули мирні жителі - МВС

07:34 22.07.2023
Готельний оператор Optima відкрив відновлений готель у Миколаєві

Готельний оператор Optima відкрив відновлений готель у Миколаєві

03:45 21.07.2023
Рівень замінування Запорізької області в десятки разів вищий, ніж в інших областях – Клименко

Рівень замінування Запорізької області в десятки разів вищий, ніж в інших областях – Клименко

19:41 20.07.2023
Посол США в Україні: Ми продовжуємо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ

Посол США в Україні: Ми продовжуємо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закони про звільнення від мита і ПДВ оптики й антидронових рушниць для оборони

Окупанти завдали удару по Запоріжжю - ОВА

Нацполіція запобігла нападу на заступника голови ДПС: затримано двох підозрюваних, встановлюють особу замовника

Зеленський анонсував отримання нових пакетів військової допомоги від партнерів найближчим часом

Верещук закликає виїжджати з окупованих територій через піший перехід у Сумській області

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закони про звільнення від мита і ПДВ оптики й антидронових рушниць для оборони

Українські воїни знищили російський комплекс спостереження "Муром-П" і чотири польові склади з боєприпасами на бахмутському напрямку - Череватий

За останні тижні обмінний фонд збільшився на понад 200 російських військовополонених - українська розвідка

Голова Нацполіції: Основна версія спроби нападу на заступника голови ДПС Сокура - його професійна діяльність

99 дітей із Херсону вирушили на оздоровлення до Трускавця, у дитячий табір "Артек" - Кличко

Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам - Military Media Center

Під час повітряної тривоги вчитель має перервати дистанційний урок і перейти в укриття - Лісовий

Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова - Кличко

Не варто змушувати втомлену дитину йти на перший урок до школи після нічної повітряної тривоги - Лісовий

Сирський і Лебідь стали почесними громадянами Харкова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА