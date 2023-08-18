Українські пілоти F-16 завершать навчання влітку 2024 р. - ЗМІ

Американські винищувачі F-16 можуть бути поставлені Україні не раніше ніж за рік, повідомила в п'ятницю газета The Netherlands Times з посиланням на свої джерела.

Раніше представник уряду США оголосив, що Вашингтон дав Нідерландам і Данії дозвіл на передачу Україні винищувачів F-16 одразу після завершення підготовки українських льотчиків управлінню цими літаками.

Як зазначає видання, у п'ятницю було оголошено, що перші українські льотчики завершать навчання, ймовірно, влітку майбутнього року.

"F-16 - це складна система, і для того, щоб навчитися добре керувати нею, потрібен час", - заявили в командуванні збройних сил Нідерландів.

Нідерланди і Данія відіграють провідну роль у підготовці українських льотчиків.

На початку липня видання Financial Times повідомляло, що група з 11 країн Заходу з серпня розпочне навчання українських льотчиків управлінню F-16.