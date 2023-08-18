Нацполіція запобігла нападу на заступника голови ДПС: затримано двох підозрюваних, встановлюють особу замовника

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив інформацію про запобігання нападу на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.

"Можу підтвердити, що Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України. Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку", - повідомив глава МВС у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він додав: "Фігуранти затримані. Більше даних повідомлять у поліції".

Пізніше Національна поліція України з посиланням на голову Нацполіції Івана Вигівського повідомила, що затримано двох підозрюваних у цьому злочині.

"Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП м. Києва затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби. Поліцейські змогли запобігти нападу саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка, коли той виходив з під’їзду свого будинку", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.

Згідно з повідомленням, правоохоронці отримали інформацію про підготовку до нападу з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, тож у четвер о 8-й ранку затримали зловмисників під час замаху на вчинення злочину, у такий спосіб фактично врятували чиновника.

"Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину", - уточнюється в повідомленні.

Зловмисниками виявилися раніше судимі 27-річний та 31-річний громадяни, наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з'ясовують особу замовника нападу.

Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - підготовка до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.