Події

13:15 18.08.2023

Нацполіція запобігла нападу на заступника голови ДПС: затримано двох підозрюваних, встановлюють особу замовника

2 хв читати
Нацполіція запобігла нападу на заступника голови ДПС: затримано двох підозрюваних, встановлюють особу замовника

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив інформацію про запобігання нападу на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.

"Можу підтвердити, що Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України. Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку", - повідомив глава МВС у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він додав: "Фігуранти затримані. Більше даних повідомлять у поліції".

 

Пізніше Національна поліція України з посиланням на голову Нацполіції Івана Вигівського повідомила, що затримано двох підозрюваних у цьому злочині.

"Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП м. Києва затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби. Поліцейські змогли запобігти нападу саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка, коли той виходив з під’їзду свого будинку", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.

Згідно з повідомленням, правоохоронці отримали інформацію про підготовку до нападу з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, тож у четвер о 8-й ранку затримали зловмисників під час замаху на вчинення злочину, у такий спосіб фактично врятували чиновника.

"Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину", - уточнюється в повідомленні.

Зловмисниками виявилися раніше судимі 27-річний та 31-річний громадяни, наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з'ясовують особу замовника нападу.

Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - підготовка до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

Теги: #замах #попередження #сокур

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 18.08.2023
На заступника голови Держподаткової служби Сокура скоєно замах - Гетманцев

На заступника голови Держподаткової служби Сокура скоєно замах - Гетманцев

11:56 10.08.2023
ДБР запобігло у Вінницькій області замовному вбивству місцевого депутата

ДБР запобігло у Вінницькій області замовному вбивству місцевого депутата

22:04 15.07.2023
ПС ЗС України зафіксували виліт двох ворожих бомбардувальників, є загроза пуску ракет

ПС ЗС України зафіксували виліт двох ворожих бомбардувальників, є загроза пуску ракет

18:17 07.07.2023
У Києві в суботу очікується гроза, оголошено І рівень небезпеки

У Києві в суботу очікується гроза, оголошено І рівень небезпеки

21:54 27.06.2023
ПС ЗС України попереджають про пересування ворожих бомбардувальників і загрозу ракетних атак

ПС ЗС України попереджають про пересування ворожих бомбардувальників і загрозу ракетних атак

23:30 25.06.2023
Зеленський розповів партнерам про російський сценарій мінування Запорізької АЕС

Зеленський розповів партнерам про російський сценарій мінування Запорізької АЕС

10:14 25.06.2023
Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

01:14 22.06.2023
ЗС ЗСУ повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, у т.ч Київській та Києві

ЗС ЗСУ повідомляють про загрозу ракет для 10 областей України, у т.ч Київській та Києві

07:40 21.06.2023
Імовірні пуски ударних дронів із півдня

Імовірні пуски ударних дронів із півдня

14:34 18.06.2023
ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях

ДСНС попереджає про жовтий рівень небезпеки в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Запоріжжю - ОВА

Зеленський анонсував отримання нових пакетів військової допомоги від партнерів найближчим часом

Верещук закликає виїжджати з окупованих територій через піший перехід у Сумській області

На заступника голови Держподаткової служби Сокура скоєно замах - Гетманцев

США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

ОСТАННЄ

Сирський і Лебідь стали почесними громадянами Харкова

Суд залишив під вартою до 9 вересня суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві

БЕБ заявляє про нову підозру Фрідману в легалізації близько 100 млн грн

Окупанти завдали удару по Запоріжжю - ОВА

ДБР повідомило екснардепу Киві про ще одну підозру

Українські пілоти F-16 завершать навчання влітку 2024 р. - ЗМІ

Зеленський анонсував отримання нових пакетів військової допомоги від партнерів найближчим часом

Чиновниці райадміністрації в Києві висунули підозру за закупівлю овочерізок у бомбосховища за завищеною ціною

Російські окупанти обстріляли Комишуваху Запорізької області, зруйновано навчальний заклад - ОВА

Герасимов: Рішення ВАКС проти мене - це відволікання уваги суспільства від корупційних злочинів влади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА