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10:54 18.08.2023

Міноборони Великої Британії підписало три контракти на передачу Україні засобів боротьби з дронами

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Міноборони Великої Британії підписало три контракти на передачу Україні засобів боротьби з дронами

Три контракти на постачання засобів протиповітряної оборони для України на суму понад GBP90 млн ($114 млн) підписало Міністерство оборони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії від імені Міжнародного фонду для України (IFU).

"Серед них контракт на GBP56 млн ($72,1 млн - ІФ-У) з норвезькою оборонною компанією Kongsberg на засоби протидії БПЛА і ще два контракти на розширення можливостей протиповітряної оборони", - ідеться в пресрелізі відомства.

Ідеться про системи CORTEX Typhon, які можна буде встановити на транспортних засобах, і за допомогою яких можна буде засікати безпілотники, відстежувати їхній політ, порушувати їхнє функціонування та знищувати. Системи зможуть працювати самостійно і в складі мережі, складатимуться з датчиків, камер, радарів і апаратури електронної розвідки.

"Ці системи ППО мають здатність і гнучкість для швидкого розгортання або для захисту цивільного населення та інфраструктури України, або для використання на передовій. Міжнародний фонд для України відзначає єдність і рішучість наших союзників працювати разом, щоб забезпечити Україну передовим обладнанням, що відповідає її вимогам", - зазначив міністр оборони Бен Воллес.

Контракти підписані у зв'язку з надходженням в Україну нової партії з понад 100 безпілотних літальних апаратів для повітряної розвідки, призначених для виконання розвідувальних завдань і наземного, і морського базування. Українські військові вже розпочали навчання роботі з ними.

Теги: #україна #велика_британія #ппо

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