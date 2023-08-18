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10:49 18.08.2023

НАБУ і САП завершили розслідування щодо злочинної схеми реалізації палива ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

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НАБУ і САП завершили розслідування щодо злочинної схеми реалізації палива ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою семи учасників схеми реалізації на ДП "Укрспирт" котельного коксохімічного палива за завищеними цінами на суму понад 55 млн грн, повідомила пресслужба НАБУ.

Згідно з повідомленням, дії семи осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах - ІФ-У).

У результаті проведеного розслідування 30 травня 2023 року сімом особам, причетним до схеми, повідомили про підозру. Троє з них на момент скоєння злочину працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт", інші четверо - підприємці та бухгалтери приватних товариств.

Як повідомлялося, у 2017-2020 роках ДП "Укрспирт" оголосило тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива. У них перемогли приватні компанії, які поставили понад 20 тис. тонн палива за цінами, вищими за ринкові.

У межах досудового розслідування було встановлено, що посадовці ДП "Укрспирт" вступили у змову з представниками приватних суб'єктів господарювання та за винагороду здійснювали закупівлю палива за завищеними цінами. Для створення видимості прозорості підприємці забезпечили участь в аукціоні технічних учасників.

Так, за однією зі злочинних схем, підприємці самостійно виробляли паливо, однак реалізовували його за цінами, вищими за ринкові, державному підприємству як таке, що начебто було придбане у виробників. За іншою схемою, паливо купували безпосередньо у пов'язаного підприємства-виробника і також реалізовували його ДП "Укрспирт" за завищеними цінами.

У НАБУ нагадали, що, згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Теги: #укрспирт #справа

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