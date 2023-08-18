Єрмак подякував країнам Балтії, які приєднуються до декларації G7 на підтримку України

Приєднання країн до Вільнюської декларації G7 про підтримку України допоможе убезпечити Європу і весь цивілізований світ у довгостроковій перспективі, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми вдячні народам Латвії, Литви та Естонії за їхнє рішення приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України", - написав він у телеграм-каналі.

Єрмак зазначив, що це допоможе убезпечити Європу і весь цивілізований світ у довгостроковій перспективі.

"Ми дуже цінуємо всю допомогу, яку ви надаєте нашим людям", - зазначив він.

Як повідомлялося, Болгарія приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.