Єрмак пропонує залучити СОТ до імплементації другого пункту "формули миру"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував Генеральному директору Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеалі розглянути можливість залучення організації до імплементації другого пункту української формули миру під назвою "Продовольча безпека", повідомляє прес-служба президента.

"Росія своїми діями створює безпосередню загрозу продовольчій безпеці та порушує свободу торгівлі, зокрема у Чорному морі", – цитує прес-служба слова Єрмака.

Основною темою зустрічі став захист вільної торгівлі, зокрема, у регіоні Чорного моря, який опинився під загрозою через агресію Росії.

Єрмак відзначив цілеспрямоване знищення Росією транспортної та аграрної інфраструктури України та блокаду українських портів, до якої РФ вдається для порушення товарних потоків, насамперед постачання української агропродукції, та з метою продовольчого шантажу.

"Ваш особистий авторитет та вплив СОТ на міжнародну торгівлю може відіграти важливу роль у імплементації пункту Формули миру щодо продовольчої безпеки. Це не тільки про відновлення міжнародного права та вільної торгівлі, а й про стабілізацію цін на світовому ринку та доступ найбідніших країн до постачання агропродукції, в якому вплив України дуже суттєвий", – наголосив глава ОП.

Сторони домовилися докладати зусиль для відновлення повноцінного експорту з України, зміцнення продовольчої безпеки у світі, зокрема через гуманітарну ініціативу "Зерно з України", посилення ролі СОТ у відновленні миру в Україні, а також подолання бідності та голоду у світі.

Як повідомляється, зустріч із директором СОТ Єрмак провів за дорученням президента України Володимира Зеленського. Наразі вона перебуває з візитом в Україні.