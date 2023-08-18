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00:46 18.08.2023

У ОП відбулося перше засідання робочої групи щодо реалізації пункту безпеки "формули миру"

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У ОП відбулося перше засідання робочої групи щодо реалізації пункту безпеки "формули миру"

В Офісі президента відбулося установче засідання робочої групи, яка працюватиме над реалізацією дев'ятого пункту "формули миру" президента Володимира Зеленського – "Недопущення ескалації війни та повторення агресії", повідомляє прес-служба глави держави.

"Мета нашої сьогоднішньої зустрічі – розробити дуже конкретний та детальний порядок денний щодо дев'ятого пункту Формули світу, а також опрацювати практичні очікування від його реалізації", – сказав Єрмак.

Глава Офісу президента подякував учасникам зустрічі за готовність докласти спільних зусиль для реалізації "формули" також у форматі робочих груп, що підвищить ефективність діяльності та дозволить зосередитися на таких пріоритетних напрямках, як безпека.

Він також подякував країнам G7, які після Саміту НАТО у Вільнюсі ухвалили Спільну декларацію про підтримку гарантій безпеки для України, і констатував, що протягом місяця до підписантів цього важливого документа додалося ще 15 країн. Також зазначив, що Декларацію відкрито для приєднання, а кількість країн-підписантів постійно збільшується.

"Багато речей, які ми розглядаємо як превентивні заходи щодо недопущення повторення агресії в майбутньому, закладено саме в гарантіях безпеки для України", – сказав голова ОП.

Він також нагадав про початок переговорів між Україною та Сполученими Штатами, а також між Україною та Великобританією щодо підготовки двосторонніх угод з безпеки та анонсував початок двосторонніх переговорів ще з низкою країн, зокрема з "Групи семи", вже найближчим часом.

"Агресія Росії проти України показала, що існуюча світова система безпеки не працює. Тому Україна розраховує на те, що гарантії безпеки, над якими ми зараз разом працюємо, стануть основою для нової, більш ефективної системи безпеки", – сказав Єрмак, зазначивши, що саме тому Україна вважає пункт безпеки "формули" одним із найважливіших.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква, у свою чергу, поінформував про бачення України щодо реалізації пункту безпеки "формули", його складових та порядку подальшої діяльності відповідної робочої групи.

"Ця робоча група важлива, тому що вона не тільки про гарантії безпеки. Вона містить практично всі елементи інших пунктів Формули миру. Ця робоча група про те, як зупинити агресію Росії проти України, не допустити ескалації, і про те, якими мають бути превентивні заходи, щоб унеможливити агресію в майбутньому, після нашої перемоги", – наголосив він.

Жовква також зазначив, що робоча група з реалізації пункту безпеки "формули" має стати тим майданчиком, який забезпечить координацію всіх напрацювань, обмін думками та пропозиціями як щодо укладання двосторонніх угод безпеки, так і загалом щодо побудови нової системи безпеки.

За результатами установчого засідання робочої групи було зафіксовано поточну кількість її учасників, бачення співголов та узгоджено подальші дії. Присутні позитивно оцінили започаткування діяльності робочої групи безпеки, висловили готовність залучати до її активностей нові країни, зокрема від Глобального Півдня, а також працювати разом, щоб забезпечити ефективну реалізацію дев'ятого пункту.

Зазначається, що у зустрічі у гібридному форматі взяли участь посли та уповноважені представники посольств країн "Групи семи" (G7), Європейського Союзу та майже всіх країн, які вже встигли приєднатися до Спільної декларації про підтримку України щодо надання Україні гарантій безпеки. 

Теги: #україна #засідання #офіс_президента #формула_миру

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