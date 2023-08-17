Президент України Володимир Зеленський особливо наголошує на співпраці в оборонній сфері з Німеччиною.

"Сьогодні хочу особливо відзначити нашу співпрацю з Німеччиною. Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцем", - сказав він у відеозверненні у четвер.

"Дві нові пускові установки "IRIS-T" доставлені в Україну. Це потужна і дуже потрібна система ППО. Дякую Німеччині за допомогу в захисті від російського терору", - сказав він.