Події

19:50 17.08.2023

Українська авіація завдала семи ударів по місцях скупчення окупантів, збито два гелікоптери противника

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Українська авіація завдала семи ударів по місцях скупчення окупантів, збито два гелікоптери противника

Авіація сил оборони України протягом доби завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника і двох ударів - по зенітно-ракетних комплексах.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, розміщеній на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, також українські захисники за добу знищили два ворожі ударні гелікоптери Ка-52.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу вразили чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два склади боєприпасів і одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: #рф #війна #втрати

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