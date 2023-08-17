Матернова вважає, що є реальна перспектива відкриття переговорів про вступ України до ЄС узимку

Заступниця гендиректора генерального директорату Європейської Комісії з політики сусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова вважає, що є реальна перспектива відкриття переговорів про вступ України до ЄС узимку, але ще багато потрібно зробити і з українського боку, і з боку Євросоюзу.

"Усе ще є деякі питання, які необхідно вирішити з української сторони. І я тільки сьогодні вранці в інтерв'ю відповідала на запитання, що я думаю про перспективу відкриття переговорів узимку. Це ще не вирішена справа, але я думаю, що реальна перспектива є. Але до цього ще багато чого має відбутися і з українського боку, і з боку ЄС", - сказала вона на заході "Як виглядає шлях України до ЄС".

Матернова зазначила, що останнє десятиліття було першим із моменту створення ЄС, коли не було розширення Союзу.

"Тому я думаю, що зараз є дуже сильне відчуття, що це відбудеться. Очевидно, є запитання: як швидко? І я думаю, що для моїх українських друзів важливо усвідомити, що те, наскільки ви послідовні й наскільки старанні у своїй трансформації, вплине на загальний процес", - наголосила вона.

Також Матернова додала, що багато в цьому питанні залежатиме від України та від реформ, які проводить країна, додавши, що Україна "справді продемонструвала велику рішучість і готовність до змін".

Як повідомлялося, 20 квітня заступниця генерального директора Європейської Комісії з політики сусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова повідомила, що стане новим послом Євросоюзу в Києві.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 2023 року Україна має відкрити діалог про повноправне членство в ЄС, наголосивши, що Україна до цього готова.

У липні Зеленський звернувся до депутатів ВР із вимогою ухвалити всі закони, необхідні для початку переговорів із Євросоюзом про членство.