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19:05 17.08.2023

НАЗК внесло китайську ГК Alibaba Group до списку міжнародних спонсорів війни

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НАЗК внесло китайську ГК Alibaba Group до списку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Alibaba Group Holding Limited до списку міжнародних спонсорів війни через продовження провадження діяльності на території РФ.

Як повідомило НАЗК у четвер, на території Росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)", чиїм власником є зареєстрована в Сінгапурі Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

"Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів", - повідомляє агентство.

Воно зазначило, що прибуток ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік становив 16,3 млрд руб. (близько $160 млн).

У НАЗК додали, що китайська компанія Quzhou Nova закуповувала щонайменше 3,2 тис. тонн мідного сплаву на суму $7,4 млн з окупованого Дебальцевського заводу металургійного машинобудування і безперешкодно реалізовує з нього свої товари на платформах Alibaba.

Крім того, Alibaba цензурує контент, пов'язаний із вторгненням РФ в Україну, на своїх платформах. За інформацією НАЗК, у березні 2022 року Alibaba заблокувала за допис про війну профіль українського стримера, який мав на AliExpress понад 268 тис. підписників.

Усі ці факти підтверджують ідеологічну підтримку та спонсорування російського тероризму групою компаній.

Наразі у списку міжнародних спонсорів війни - 34 компанії. Усі вони вносяться до бази даних World-Check від міжнародної компанії London Stock Exchange Group для захисту фінансового сектору від спонсорів російської війни.

Днями НАЗК запросило CEO усіх компаній зі списку відвідати Україну, щоб на власні очі переконатися, до чого призводить їхнє спонсорство країни-агресора. Засновник Alibaba Джек Ма востаннє був у Києві в листопаді 2019 року й під час візиту зустрічався, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським.

 

 

Теги: #alibaba #назк

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