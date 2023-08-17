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14:11 17.08.2023

JYSK відкрив оновлений магазин у Києві

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JYSK відкрив оновлений магазин у Києві

Міжнародна мережа JYSK у четвер відкрила в ТЦ "Аркадія" (Київ) оновлений магазин, повідомила пресслужба ритейлера.

Згідно з пресрелізом, після оновлення магазину його торговельна площа зросла до 1,1 тис. кв. м, складська - 421 кв. м, офісна - 49,4 кв. м.

Магазин оновлено відповідно до сучасної концепції мережі 3.0 з розширеною торговельною площею, новим освітленням і зональним розміщенням товарів.

До цього з початку 2023 року мережа JYSK відкрила п'ять нових магазинів і оновила роботу двох наявних.

Наразі в Україні працюють 88 магазинів JYSK та інтернет-магазин jysk.ua. Як зазначають у компанії, ця цифра має збільшитися до 100 уже 2024 року. Штат JYSK у країні налічує понад 800 співробітників.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,2 тис. магазинів у 48 країнах.

Виторг JYSK у 2021/22 фінансовому році становив EUR 4,87 млрд.

Теги: #київ #jysk

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